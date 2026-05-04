राजस्थान में यहां शिफ्ट होंगे 300+ परिवार, सरकार ने दिया जमीन, आवासीय भूखंड और लाखों रुपए मुआवजा

सरिस्का के नाथूसर गांव को पिछले साल शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। करीब 200 परिवार तिजारा में शिफ्ट किए गए, लेकिन अभी सौ परिवार शिफ्ट नहीं हो पाए। कुछ परिवार चाहते हैं कि उन्हें बानसूर में जमीन दी जाए। बानसूर अब कोटपूतली-बहरोड़ जिले में है। सरिस्का प्रशासन ने रेवेन्यू विभाग से जमीन मुहैया कराने की मांग रखी है।