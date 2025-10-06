बानसूर: घर में घुसकर फायरिंग, 3 घायल… प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा

बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र की छिंड ग्राम पंचायत के गांव दामोदर का बास में रविवार की देर रात 12 बजे घर में घुसकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। जिसमें तीन लोगों के पैर में गोली लगी है। सभी घायलों को कोटपूतली के बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज जारी है। घायल तीनों लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है। घटना की सूचना पर हरसौरा पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन जब तक हमलावर फरार हो चुके थे।