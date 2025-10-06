बानसूर: घर में घुसकर फायरिंग, 3 घायल… प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा

फायरिंग में घायल का इलाज जारी है (फोटो - पत्रिका)
बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र की छिंड ग्राम पंचायत के गांव दामोदर का बास में रविवार की देर रात 12 बजे घर में घुसकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। जिसमें तीन लोगों के पैर में गोली लगी है। सभी घायलों को कोटपूतली के बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज जारी है। घायल तीनों लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है। घटना की सूचना पर हरसौरा पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन जब तक हमलावर फरार हो चुके थे।
पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घायल के परिजनों की ओर से हरसोरा पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरसौरा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि रात को 12 बजे सूचना मिली कि अधिरा मैडा में कुछ कार सवार युवकों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी।
घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। जहां हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना में तीन लोगों के पैर में गोली लगी है। सभी घायलों का कोटपुतली जिला अस्पताल में ईलाज जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दी है कि धोकड़ी थाना विजय मंदिर के रहने वाले हैप्पी सिंह, जलसिंह, हमलेश और योगेश कार में सवार होकर आए
और घर में घुसकर फायरिंग कर दी। इसमें रामफल (57) पुत्र इंद्राज गुर्जर, चेतराम(55) पुत्र इंद्राज गुर्जर, राजेश (25)पुत्र चेतराम गुर्जर पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। सभी के पैरों में गोलियां लगी है। जिनका कोटपुतली जिला अस्पताल में ईलाज जारी है।
