अलवर न्यूज़: सरिस्का की जमीन पर बने तालाब से पानी की चोरी

अलवर के ढहलावास के पास गरवाजी मार्ग पर अरावली की पहाड़ियां हैं। इसी के आसपास सरिस्का की जमीन है। यहां 200 साल पुराना तालाब है। बारिश में यह लबालब होता है, जिससे आसपास का वाटर रिचार्ज होता है और इसका लाभ ग्रामीणों को मिलता है।



भूमाफिया ने इस तालाब में बोरिंग कर दी और अंडरग्राउंड पाइप लाइन डाल पानी बाहर ले जा रहे हैं। आरोप है कि माफिया इस पानी की बिक्री शहरी एरिया में आकर कर रहे हैं। साथ ही मंदिरमाफी की करीब 30 बीघा जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है। इस जमीन की सिंचाई भी इसी पानी से की जा रही है। यह मामला प्रशासन के पास पहुंचा, लेकिन अलवर उपखंड कार्यालय के अफसरों का संरक्षण मिलता रहा और धरती की कोख खाली होती रही। इसी कारण आज यह तालाब सूखने के कगार पर है।