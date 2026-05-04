सरिस्का में दिखा बाघिन ST-19 और शावक का जलवा, मंत्री ने श्योदानपुरा में देखी बाघों की अठखेलियां

बाघों की बढ़ती संख्या और जंगलों में उनकी सक्रियता को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें। साथ ही, पर्यटकों से भी अनुरोध किया गया है कि सफारी के दौरान वन्यजीवों की शांति भंग न करें और सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें। सरिस्का की यह उपलब्धि वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि यह न केवल जैव विविधता को समृद्ध कर रहा है बल्कि स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।