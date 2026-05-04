सफाईकर्मियों की हड़ताल से बिगड़े हालात: बाजारों में पसरी गंदगी, व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

हड़ताल के कारण कस्बे में सफाई व्यवस्था ठप होने से उपजे आक्रोश के बीच सोमवार को व्यापारियों का सब्र टूट गया। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने एकजुट होकर उपखंड कार्यालय कूच किया और उपखंड अधिकारी (SDM) अनुराग हरित को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि सात दिनों से सफाई न होने के कारण दुकानों के सामने कचरा सड़ रहा है, जिससे उठने वाली असहनीय बदबू ने बैठना मुश्किल कर दिया है। गंदगी के कारण ग्राहकों ने बाजारों से दूरी बना ली है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।