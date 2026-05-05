Udaipur: उपली बड़ी में पैंथर के हमले की ​शिकार महिला की मौत

भूरी बाई के पुत्र लोकेश ने बताया कि मेरी मां भूरी बाई रविवार दोपहर करीब तीन बजे घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। अचानक पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। पैंथर ने गर्दन पकड़ कर नीचे गिरा दिया। मां की चीख सुनकर घर के अंदर मौजूद उनकी बहनें कमला, पूनम और लक्ष्मी तुरंत बाहर दौड़ीं। महिलाओं की जोरदार चीख-पुकार और शोरगुल सुनकर आसपास के लोग भी मौके की ओर दौड़े। शोर बढ़ता देख पैंथर जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल भूरी बाई को परिजन एम्बुलेंस की मदद से एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया। लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर रात करीब 9 बजे उन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में रेफर कर दिया गया।