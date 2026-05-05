Udaipur Bus Accident : उदयपुर में निजी बस में लगी आग, 38 यात्री थे सवार, खिड़की से कूदकर बचाई जान

कुछ ही देर में बस में धुआं उठने लगा तो यात्री आनन-फानन में बस की खिड़कियों से कूदकर बाहर निकल गए। कुछ ही देर में बस आग की लपटों से घिर गई। आग में यात्रियों का सामान समेत पूरी बस जल गई। बाद में यात्रियों को दूसरे साधन से भेजा गया। सूचना पर पुलिस और फायर टीमें मौके पर पहुंची। चार दमकल वाहनों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया।