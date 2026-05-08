Udaipur News: ऐसा होगा 2047 का उदयपुर, UDA का ब्लूप्रिंट तैयार…205 गांव का विकास, ट्रैफिक रिंग रोड, सिक्स लेन रोड

यूडीए ऐसे मामलों में नामांतरण और लीज प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के भीतर वाहनों का भार घटे। पर्यटन नगरी होने के कारण हर सीजन में पर्यटकों का दबाव रहता है। ऐसे में शहर की सड़कों को आधुनिक और पर्यटन अनुकूल बनाने पर फोकस है।