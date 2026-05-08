विधायक की यूडीए अधिकारियों को दो टूक- समयसीमा तय तो क्यों नहीं हो रहे काम पूरे

उदयपुर. शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन ने गुरुवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) अधिकारियों की बैठक लेकर नाराजगी जताई। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों के लिए जब समय सीमा तय है तो फिर काम समय पर पूरे क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब प्रत्येक परियोजना की तय अवधि में हर हाल में पूर्णता सुनिश्चित की जाए