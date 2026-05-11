जयपुर में मानसून से पहले खतरे की घंटी… 5 मंजिला इमारत हिली, पिलर कमजोर पड़ते ही मचा हड़कंप

जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में कई जर्जर भवन मौजूद हैं और मानसून में तेज बारिश के दौरान इन भवनों के गिरने अंदेशा बना रहता है। हर साल नगर निगम ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस देकर इतिश्री कर लेता है। जबकि जर्जर भवनों से जानमाल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। नगर निगम ने अब तक भी जर्जर हो चुके चिन्हित भवनों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। परकोटा क्षेत्र में ही सैंकड़ों की संख्या में जर्जर भवन मौजूद हैं जिन्हे समय रहते हटाया जाना बेहद जरूरी है।