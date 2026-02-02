2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Fog Alert: 3 फरवरी को राजस्थान के इन 15 जिलों में छाएगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Weather update: बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, पूर्वी राजस्थान में बारिश और कोहरे की संभावना।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 02, 2026

Rajasthan weather: जयपुर। राजस्थान में सर्दी का असर एक बार फिर तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग ने तीन फरवरी को प्रदेश के 15 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर और सीकर में सुबह और देर रात दृश्यता कम रहने की संभावना है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दो फरवरी को एक और बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।

प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है।

up weather forecast, uttarakhand weather forecast, rain alert up, western disturbance, imd weather update, rain today, snowfall uttarakhand, weather news india,climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather

