हनुमानगढ़

महाशिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक, मंदिरों में रही शिव भक्तों की भीड़

हनुमानगढ़. जिले में रविवार को महाशिवरात्रि उत्साह के साथ मनाया गया। जंक्शन के सुरेशिया स्थित शिव पार्क में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। अल सुबह से श्रद्धालु कतारों में लगे रहे। हर-हर महादेव के जयकारे से मंदिर गूंजते रहे। मंदिरों में भंडारे भी लगाए गए। शहर क सभी मंदिरों में शिव

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Feb 15, 2026

हनुमानगढ: शिव मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु।

हनुमानगढ: शिव मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु।

हनुमानगढ़. जिले में रविवार को महाशिवरात्रि उत्साह के साथ मनाया गया। जंक्शन के सुरेशिया स्थित शिव पार्क में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। अल सुबह से श्रद्धालु कतारों में लगे रहे। हर-हर महादेव के जयकारे से मंदिर गूंजते रहे। मंदिरों में भंडारे भी लगाए गए। शहर क सभी मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ रही। जंक्शन के भट्टा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। बम-बम भेले के जयकारों के साथ शिव का जलाभिषेक किया।

Published on:

15 Feb 2026 01:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / महाशिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक, मंदिरों में रही शिव भक्तों की भीड़

