Rajasthan: पत्ते खेलते हुए हुई मौत, अधूरी बाजी पूरी करने शमशान पहुंचे दोस्त, जलती चिता के पास बैठकर बांटे पत्ते… और

शनिवार को परिजन और साथी उन्हें सैनी कल्याण भूमि श्मशान घाट लेकर पहुंचे। वहां पर उनके साथ नियमित तौर पर ताश पत्ती खेलने वाले साथी भी आ गए। कुछ की आंखे नम थीं तो कुछ भावशून्य थे। उन्होंने अपने साथी को अनोखी अंतिम विदाई देने के लिए उनके द्वारा छोड़ी गई अधूरी ताश की बाजी को पूरा किया। एक ओर चिता जल रही थी और दूसरी ओर उनके साथी ताश पत्ती खेल रहे थे। बाद में जब चिता पूर्ण हुई तो सभी वहां से चले गए। परिजन भी लंबे समय तक वहीं मौजूद थे।