22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: पत्ते खेलते हुए हुई मौत, अधूरी बाजी पूरी करने शमशान पहुंचे दोस्त, जलती चिता के पास बैठकर बांटे पत्ते… और

Unique Funeral : दरअसल ताश पत्ती खेल रहे लोग अपने एक साथी को अंतिम विदाई देने के लिए ऐसा कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Jayant Sharma

Feb 22, 2026

Funeral Demo Pic

Nohar News: हनुमानगढ़ के नजदीक नोहर इलाके में स्थित शमशान घाट में शनिवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। एक ओर चिता जल रही थी और उसके ठीक नजदीक कुछ लोग ताश-पत्ती खेल रहे थे। उनमें से कुछ की आंखे नाम थीं तो कुछ के चेहने भावनून्य थे। नजदीक ही मृतक के परिजन मौजूद थे। नजारा बेहद ही हैरान करने वाला था। दरअसल ताश पत्ती खेल रहे लोग अपने एक साथी को अंतिम विदाई देने के लिए ऐसा कर रहे थे।

ताश पत्ती खेलने के शौकीन थे मांगीलाल सैनी… अधूरी बाजी छोड़कर चले गए थे

दरअसल नोहर कस्बे के रहने वाले मांगीलाल सैनी 97 साल के थे। समय गुजारने, दोस्तों से मिलने और दिमागी रूप से एक्टिव रहने के लिए काफी समय से वे अपने दोस्तों के साथ ताश पत्ती खेला करता थे। दो दिन पहले ताश पत्ती खेलने के दौरान अचानक बीच में ही उनकी मौत हो गई। पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। साथियों ने उनके परिजनों को सूचना दी और बाद में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

शनिवार को हुआ अंतिम संस्कार, चिता के पास ताश खेलते रहे दोस्त, पूरी की अधूरी बाजी

शनिवार को परिजन और साथी उन्हें सैनी कल्याण भूमि श्मशान घाट लेकर पहुंचे। वहां पर उनके साथ नियमित तौर पर ताश पत्ती खेलने वाले साथी भी आ गए। कुछ की आंखे नम थीं तो कुछ भावशून्य थे। उन्होंने अपने साथी को अनोखी अंतिम विदाई देने के लिए उनके द्वारा छोड़ी गई अधूरी ताश की बाजी को पूरा किया। एक ओर चिता जल रही थी और दूसरी ओर उनके साथी ताश पत्ती खेल रहे थे। बाद में जब चिता पूर्ण हुई तो सभी वहां से चले गए। परिजन भी लंबे समय तक वहीं मौजूद थे।

दोस्तों का कहना था… मांगीलाल थे 97 के, लेकिन दिल से थे युवा

परिजनों और दोस्तों के अनुसार मांगीलाल वैसे तो 97 वर्ष के थे, लेकिन इस उम्र में भी दिगामी रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे। उनका उत्साह युवाओं जैसा था। वे कुछ भूले नहीं थे। परिजन और दोस्तों से संबंधित तमाम बातें उन्हें याद थीं। सभी को पहचानते थे। परिजनों के अनुसार मांगीलाल सैनी बेहद खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव के थे। क्षेत्र में इस अनोखी श्रद्धांजलि की चर्चा पूरे दिन रही। लोगों का कहना था कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है, जिसमें दिवंगत की पसंद और उसकी शख्सियत की झलक हो।

ये भी पढ़ें

95,000 KM की पदयात्रा और 71वीं बार खाटू धाम! मुंबई के उस श्याम भक्त से जिसकी जिद के आगे मौसम भी हार गया”
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 12:08 pm

Published on:

22 Feb 2026 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: पत्ते खेलते हुए हुई मौत, अधूरी बाजी पूरी करने शमशान पहुंचे दोस्त, जलती चिता के पास बैठकर बांटे पत्ते… और

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़ में लगा किसान मेला, खेती से कैसे बढ़े आमदनी, किसानों को बताए नवाचार के तरीके

हनुमानगढ़: किसान मेले में मौजूद अतिथि व अन्य।
हनुमानगढ़

प्रदेश में 21 जून को जेट परीक्षा करवाने का दावा, समय पर शुरू करवाएंगे कृषि कॉलेजों में कक्षाएं

हनुमानगढ़ में राजकीय कृषि कॉलेज का निरीक्षण करते कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देवाराम सैनी व मौजूद अन्य अधिकारी।
हनुमानगढ़

Rajasthan: ‘2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो जान से मार देंगे’, सरपंच के बेटे के पास विदेशी नंबर से आया धमकी भरा कॉल

Extortion Threat Case
हनुमानगढ़

Rajasthan Government : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, नहरी महकमे से खत्म होंगे प्रारूपकारों के पद

Rajasthan government big decision canal department draftsmen posts abolished
हनुमानगढ़

IMD ने अगले 90 मिनट के लिए राजस्थान के इन जिलों में दिया येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

IMD-Yellow-Alert
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.