हनुमानगढ़ को मिलेगी 1008 करोड़ की सौगात, CM भजनलाल आज कई बड़ी परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

1. भादरा से साहवा तक सड़क विकास के कार्य (₹20.18 करोड़)

2. भटिण्डा-सूरतगढ़ रेलवे सेक्शन पर फोरलेन आरओबी के निर्माण कार्य (₹50 करोड़)

3. राजकीय कृषि महाविद्यालय (₹7.46 करोड़)

4. सरदारपुरा, सोमासर, भोजेवाला प्रथम तथा बडोपल वितरिका, कुम्हारांवाली, कलालांवाली, न्यू माईनर, फार्म माईनर एवं सूरतगढ़ ब्रांच पुलों के स्लैब एवं बडोपल वितरिका के विकास कार्य (₹32.58 करोड़)

5. नगरपालिका रावतसर में 25 केएलडी क्षमता के एफएसटीपी का निर्माण कार्य (₹6 करोड़)

6. 132 केवी जीएसएस खुईया व संबंधित लाईनों के कार्य (₹40.81 करोड़)

7. 33/11 केवी सब स्टेशन हरदासवाली, खेदासरी एवं 2 केएनजे के निर्माण कार्य (₹8.80 करोड़)

8. पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर संयंत्रों की स्थापना (₹68.46 करोड़)

9. उद्यान भवन, हनुमानगढ़ का निर्माण (₹1 करोड़)