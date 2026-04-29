राजस्थान में 274 बीघा भूमि पर बन रहा हाईटेक रेलवे कंटेनर डिपो, 100 km/h से दौड़ेगी मालगाड़ी

मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के दस्तावेजों के अनुसार यह स्थान कभी मारवाड़ के महाराजा उम्मेद सिंह के विजन का हिस्सा था। 1924-1938 के बीच जोधपुर रियासत में 23 हवाई पट्टियां विकसित की गई थीं, जिनमें कराची-जोधपुर-दिल्ली मार्ग पर बधाल एक महत्वपूर्ण स्टॉप था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 के दौरान इन हवाई पट्टियों का उपयोग रॉयल एयर फोर्स और अमेरिकी सेना की वायु सेना द्वारा प्रशिक्षण और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया था।