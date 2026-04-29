Rajasthan Weather: जयपुर समेत 15 जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट, दौसा में गिरे ओले, जैसलमेर और चूरू समेत कई शहरों में 5 डिग्री गिरा पारा

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम में इसी तरह का उतार-चढ़ाव बना रहेगा। दोपहर तक तेज धूप रहने और दोपहर बाद 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है। हालांकि, मई के पहले सप्ताह में सूर्य के तेवर फिर से तीखे हो सकते हैं और राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। फिलहाल बारिश-आंधी का यह दौर लोगों को तपिश से कुछ दिनों तक राहत देता रहेगा।