Rajasthan Weather: जयपुर समेत 15 जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट, दौसा में गिरे ओले, जैसलमेर और चूरू समेत कई शहरों में 5 डिग्री गिरा पारा

फाइल फोटो- पत्रिका
राजस्थान में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ ने गर्मी के तेवरों को ढीला कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से आंशिक राहत मिली है। जयपुर, दौसा और अलवर सहित 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार सुबह से ही राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा।
प्रदेश के कई जिलों में सुबह-सुबह मौसम का बदला हुआ रूप देखने को मिला। दौसा जिले में न केवल बारिश हुई, बल्कि चने के आकार के ओले भी गिरे। वहीं, जयपुर और अलवर में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बरसात ने सुबह के मौसम को खुशनुमा बना दिया। मंगलवार देर रात से ही आसमान में घने बादल छाने के कारण बुधवार की सुबह उमस और तपिश से काफी राहत भरी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक इन क्षेत्रों में मेघगर्जन और आंधी का दौर जारी रह सकता है।
पश्चिमी हवाओं के कमजोर पड़ने और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकतर शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जैसलमेर, चूरू, नागौर और बाड़मेर जैसे गर्म जिलों में भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री की कमी आई है, जिससे पिछले कई दिनों से चल रही हीटवेव (लू) का असर कम हुआ है। हालांकि फलोदी अब भी राज्य का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है।
भले ही बारिश से राहत मिली हो, लेकिन मंगलवार को कोटा में गर्मी का एक भयावह रूप भी देखने को मिला। यहां तेज धूप और तापमान के कारण सड़क पर खड़ी एक स्कूटी ने अचानक आग पकड़ ली। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने आगामी दिनों में बढ़ने वाली तपिश के प्रति सचेत कर दिया है। राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में अभी भी हीटवेव का दौर जारी रहने की आशंका बनी हुई है।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम में इसी तरह का उतार-चढ़ाव बना रहेगा। दोपहर तक तेज धूप रहने और दोपहर बाद 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है। हालांकि, मई के पहले सप्ताह में सूर्य के तेवर फिर से तीखे हो सकते हैं और राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। फिलहाल बारिश-आंधी का यह दौर लोगों को तपिश से कुछ दिनों तक राहत देता रहेगा।
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