Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार- सड़कों, सीवर, ड्रेनेज और बिजली लाइनों में सुधार होगा।

स्वच्छता व्यवस्था- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, ओपन डंप खत्म करना।

जल प्रबंधन- 24 घंटे जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन और ट्रीटेड वाटर का पुन: उपयोग करना।

स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम- सेंसर आधारित सिग्नल, स्मार्ट पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार।

ग्रीन इनिशिएटिव्स- पार्क, साइकिल ट्रैक, सोलर प्रोजेक्ट और प्रदूषण नियंत्रण का काम होगा।

डिजिटल सर्विसेज- सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन शिकायत निवारण, वाई-फाई जोन बनाना।