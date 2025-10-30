Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

AI generated photo
जयपुर। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब राजस्थान के छह शहरों को ‘स्मार्ट सिटी’ बनाएगी। इसे मंडावा, खाटूश्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का जिम्मा मिला है। इन शहरों में नगरीय ढांचे में सुधार, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज, पेयजल जैसे काम होंगे। वहीं, डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे। इस पर 330 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे।
जयपुर स्मार्ट सिटी की सीईओ डॉ. निधि पटेल की ओर से सरकार प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (रूडसिको) ने इसे स्वीकृति जारी कर दी है। सीईओ पटेल ने बताया कि इन सभी शहरों में विकास कार्यों की निगरानी और योजना क्रियान्वयन का दायित्व जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में सौंपा गया है।
जयपुर स्मार्ट सिटी इन शहरों की प्लानिंग, डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग, तकनीकी सलाह और कार्य निष्पादन की देखरेख करेगी। इससे स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट मॉडल को दिशा मिलेगी। ‘स्मार्ट रोड, डिजिटल सर्विलांस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं से लागू किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार- सड़कों, सीवर, ड्रेनेज और बिजली लाइनों में सुधार होगा।
स्वच्छता व्यवस्था- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, ओपन डंप खत्म करना।
जल प्रबंधन- 24 घंटे जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन और ट्रीटेड वाटर का पुन: उपयोग करना।
स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम- सेंसर आधारित सिग्नल, स्मार्ट पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार।
ग्रीन इनिशिएटिव्स- पार्क, साइकिल ट्रैक, सोलर प्रोजेक्ट और प्रदूषण नियंत्रण का काम होगा।
डिजिटल सर्विसेज- सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन शिकायत निवारण, वाई-फाई जोन बनाना।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग