बाड़मेर

Barmer: शादी शूट के बाद लौटते फोटोग्राफर को तेज रफ्तार SUV ने मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

राजस्थान के बाड़मेर जिले में सिरोही से शादी का ऑर्डर पूरा कर लौट रहे फोटोग्राफर को एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

Dec 09, 2025

barmer accident

मृतक ओमप्रकाश सुथार की फाइल फोटो

Rajasthan Accident: राजस्थान के बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना इलाके में धोलानाडा सर्किल के पास सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने शादी का ऑर्डर पूरा कर घर लौट रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक हवा में उछलकर करीब 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा

सिरोही से एक शादी का ऑर्डर पूरा कर आ रहा था

मृतक की पहचान धोलानाडा निवासी ओमप्रकाश (22) पुत्र तिलाराम सुथार के रूप में हुई, जो शादियों में फोटोग्राफी का काम करता था। ओमप्रकाश सोमवार को सिरोही से एक शादी का ऑर्डर पूरा कर सुबह करीब 9 बजे अपने गांव की तरफ जा रहा था। नगर आडेल रोड पर आरजीटी कंपनी में लगी एक SUV ने उसे टक्कर मारकर कुचल दिया।

हादसे में ओमप्रकाश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए ओमप्रकाश का शव सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया।

Barmer Accident: प्रशासन और कंपनी के बीच बनी सहमति

सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा, डिप्टी सुखराम विश्नोई सहित आरजीटी थाना पुलिस और गुड़ामालनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आरजीटी कंपनी के अधिकारियों को बुलाया और परिजनों से बातचीत शुरू करवाई।

ओमप्रकाश अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था और शादियों में ऑर्डर लेकर परिवार का सहयोग करता था। दिनभर चले घटनाक्रम और समझाइश के बाद कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच लिखित सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली।

आरजीटी एसएचओ अनु चौधरी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सहमति बनने के बाद परिजनों ने शव उठाने की सहमति दे दी। पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

सहमति के मुख्य बिंदु:

  • मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • परिवार के एक सदस्य को कंपनी में स्थायी रोजगार दिया जाएगा।
  • परिजनों का एक वाहन कंपनी में किराए पर लगाने को लेकर भी सहमति बनी।

09 Dec 2025 11:01 am

09 Dec 2025 10:45 am

Barmer: शादी शूट के बाद लौटते फोटोग्राफर को तेज रफ्तार SUV ने मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

