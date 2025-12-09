Barmer: शादी शूट के बाद लौटते फोटोग्राफर को तेज रफ्तार SUV ने मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

मृतक ओमप्रकाश सुथार की फाइल फोटो
Rajasthan Accident: राजस्थान के बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना इलाके में धोलानाडा सर्किल के पास सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने शादी का ऑर्डर पूरा कर घर लौट रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक हवा में उछलकर करीब 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा
मृतक की पहचान धोलानाडा निवासी ओमप्रकाश (22) पुत्र तिलाराम सुथार के रूप में हुई, जो शादियों में फोटोग्राफी का काम करता था। ओमप्रकाश सोमवार को सिरोही से एक शादी का ऑर्डर पूरा कर सुबह करीब 9 बजे अपने गांव की तरफ जा रहा था। नगर आडेल रोड पर आरजीटी कंपनी में लगी एक SUV ने उसे टक्कर मारकर कुचल दिया।
हादसे में ओमप्रकाश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए ओमप्रकाश का शव सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया।
सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा, डिप्टी सुखराम विश्नोई सहित आरजीटी थाना पुलिस और गुड़ामालनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आरजीटी कंपनी के अधिकारियों को बुलाया और परिजनों से बातचीत शुरू करवाई।
ओमप्रकाश अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था और शादियों में ऑर्डर लेकर परिवार का सहयोग करता था। दिनभर चले घटनाक्रम और समझाइश के बाद कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच लिखित सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली।
आरजीटी एसएचओ अनु चौधरी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सहमति बनने के बाद परिजनों ने शव उठाने की सहमति दे दी। पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
