Barmer: शादी शूट के बाद लौटते फोटोग्राफर को तेज रफ्तार SUV ने मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना इलाके में धोलानाडा सर्किल के पास सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने शादी का ऑर्डर पूरा कर घर लौट रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक हवा में उछलकर करीब 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा