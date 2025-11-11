राजस्थान में ये बड़ी पेयजल परियोजना ठप, कई गांवों में पानी का संकट

परियोजना के तहत बालोतरा और आसपास के गांवों में सुचारू आपूर्ति के लिए 45 एमएलडी पानी की जरूरत रहती है। पहले 38 एमएलडी पानी मिल रहा था, लेकिन अब लगातार ट्रिपिंग से यह घटकर 30 एमएलडी रह गया है। 8 एमएलडी पानी की कमी से बालोतरा, पचपदरा, जसोल और आसपास के 70 से अधिक गांवों में पेयजल आपूर्ति लड़खड़ा गई है।