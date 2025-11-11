जयपुर का बदला राजनीतिक भूगोल, अब बनेंगे ये 13 नए जोन, गौरव सैनी बने नए निगम कमिश्नर

जयपुर नगर निगम में होंगे 13 जोन और 150 वार्ड (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: जयपुर नगर निगम के अस्तित्व में आने के साथ ही सोमवार को राज्य सरकार ने जोन कार्यालयों और वार्डों की स्थिति तय कर दी। निगम सीमा क्षेत्र में अब कुल 13 जोन बनाए गए हैं।
बता दें कि इनमें सर्वाधिक 18 वार्ड आमेर-हवामहल जोन में हैं। जबकि सबसे कम पांच वार्ड झोटवाड़ा जोन में रखे गए हैं। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर और बगरू विधानसभा क्षेत्रों में दो-दो जोन कार्यालय बनाए गए हैं। आमेर विधानसभा का शहरी हिस्सा पहले की तरह हवामहल जोन कार्यालय से ही संचालित किया जाएगा।
जिन विधानसभा क्षेत्रों में दो जोन कार्यालय बनाए गए हैं, उनमें यह ध्यान रखा गया है कि लोगों को निकटतम कार्यालय की सुविधा मिल सके। सोमवार को संभागीय आयुक्त पूनम ने जयपुर नगर निगम के प्रशासन का कार्यभार ग्रहण कर लिया। हालांकि, वे सोमवार को निगम मुख्यालय नहीं पहुंचीं।
पूर्ववर्ती हैरिटेज नगर निगम मुख्यालय में कई दफ्तरों पर समिति चेयरमैन ने अपने ताले नहीं खोले, जिसके बाद निगम प्रशासन ने वहां अपने ताले लगा दिए। हालांकि, ग्रेटर निगम मुख्यालय में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला।
राज्य सरकार ने देर रात आदेश निकाल गौरव सैनी को जयपुर नगर निगम आयुक्त बनाया। इससे पहले वे ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के तौर पर काम कर रहे थे। वहीं, आइएएस निधि पटेल को एपीओ किया है। वे अब तक हैरिटेज नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी सीईओ पद पर कार्यरत थी।
|क्रम संख्या
|जोन का नाम
|वार्ड संख्या
|कुल वार्ड
|1
|विद्याधर नगर (मुरलीपुरा)
|1 से 6, 9 से 13
|11
|2
|विद्याधर नगर (विद्याधर)
|7 और 8, 14 से 22
|11
|3
|झोटवाड़ा (झोटवाड़ा)
|23 से 27
|5
|4
|झोटवाड़ा (वैशाली नगर)
|28 से 37
|10
|5
|सांगानेर (मानसरोवर)
|38 से 49
|11
|6
|सांगानेर (सांगानेर)
|47 और 50 से 58
|10
|7
|बगरू (जगतपुरा)
|59 से 63, 68
|6
|8
|बगरू (झालाना)
|64 से 67, 69 से 72
|8
|9
|मालवीय नगर
|73 से 87
|15
|10
|सिविल लाइन्स
|88 से 103
|16
|11
|किशनपोल
|104 से 115
|12
|12
|आदर्श नगर
|116 से 132
|17
|13
|आमेर-हवामहल
|133 से 150
|18
|(इस जोन में हवामहल विधानसभा क्षेत्र के 15 और आमेर विधानसभा क्षेत्र के 3 वार्ड शामिल हैं)
|—
|—
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग