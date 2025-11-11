जयपुर का बदला राजनीतिक भूगोल, अब बनेंगे ये 13 नए जोन, गौरव सैनी बने नए निगम कमिश्नर

1 विद्याधर नगर (मुरलीपुरा) 1 से 6, 9 से 13 11

2 विद्याधर नगर (विद्याधर) 7 और 8, 14 से 22 11

3 झोटवाड़ा (झोटवाड़ा) 23 से 27 5

4 झोटवाड़ा (वैशाली नगर) 28 से 37 10

5 सांगानेर (मानसरोवर) 38 से 49 11

6 सांगानेर (सांगानेर) 47 और 50 से 58 10

7 बगरू (जगतपुरा) 59 से 63, 68 6

8 बगरू (झालाना) 64 से 67, 69 से 72 8

9 मालवीय नगर 73 से 87 15

10 सिविल लाइन्स 88 से 103 16

11 किशनपोल 104 से 115 12

12 आदर्श नगर 116 से 132 17

13 आमेर-हवामहल 133 से 150 18