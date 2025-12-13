Barmer: धर्मशाला में फैली तेज दुर्गंध, कमरा नंबर-5 खोला तो कर्मचारियों के उड़े होश, मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस

मृतक ओमप्रकाश। फाइल फोटो- पत्रिका
बाड़मेर। शहर के नेहरू नगर स्थित एक धर्मशाला में शनिवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव धर्मशाला के एक कमरे से बरामद हुआ, जहां वह पिछले तीन दिनों से ठहरा हुआ था। कमरे से दुर्गंध आने पर मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार नेहरू नगर स्थित धर्मशाला के कमरा नंबर-5 में धोरीमन्ना क्षेत्र के भादुओं की ढाणी (कातरला) निवासी ओमप्रकाश (40) पुत्र भाखराराम 10 दिसंबर को आकर रुका था। इसके बाद वह तीन दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला।
शनिवार को जब धर्मशाला परिसर में तेज दुर्गंध फैली तो कर्मचारियों ने कमरे को खोलकर देखा, जहां ओमप्रकाश मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में कुछ रिश्तेदारों द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही रुपए के लेनदेन को लेकर तनाव का भी उल्लेख किया गया है। मृतक ने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है।
कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सुसाइड नोट मिला है और उसके आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों और आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग