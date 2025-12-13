Barmer: धर्मशाला में फैली तेज दुर्गंध, कमरा नंबर-5 खोला तो कर्मचारियों के उड़े होश, मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस

बाड़मेर। शहर के नेहरू नगर स्थित एक धर्मशाला में शनिवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव धर्मशाला के एक कमरे से बरामद हुआ, जहां वह पिछले तीन दिनों से ठहरा हुआ था। कमरे से दुर्गंध आने पर मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।