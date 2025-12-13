राजस्थान के युवक का कमाल: विश्व में पहली बार 1 मीटर डिलीवरी तकनीक का आविष्कार! डिजिटल एड्रेस सिस्टम होगा आसान

बाड़मेर: कोरोना काल में जब लोग घरों में बंद थे, एक युवा को यह चिंता हुई कि घर से दुनिया कैसे देखी जाएगी? हर सामान, हर सेवा घर तक पहुंच रही थी। लेकिन भारत जैसा विशाल देश अपना खुद का डिजिटल मानचित्र तक नहीं रखता था। बस यही विचार उसके मन में क्लिक कर गया और उसने घर बैठे-बैठे पूरी दुनिया को देखने की तकनीक पर कार्य शुरू कर दिया।