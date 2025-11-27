शिक्षा विभाग का नवाचार: प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन रही मूर्तियों पर रोक की कवायद

प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों व सजावटी कलाकृतियों के बढ़ते उपयोग को लेकर शिक्षा विभाग ने चिंता जताई है। पर्यावरण और खासकर जल स्रोतों पर इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में विशेष जागरुकता अभियान चलाने का निर्णय किया है। यह अभियान मिशन लाइफ के तहत गठित इको क्लबों के माध्यम से चलाया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार पीओपी पूरी तरह गैर-जैव अपघटनीय है और पानी में नहीं घुलता। विसर्जन के दौरान इसमें मौजूद जिप्सम और रासायनिक रंगों से निकलने वाली भारी धातुएं जलाशयों को गंभीर रूप से प्रदूषित करती हैं। इससे जल में ऑक्सीजन का स्तर घटता है। इसी कारण विभाग ने प्राकृतिक और जैव-अनुकूल सामग्रियों से बनी मूर्तियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है, जो पानी में आसानी से घुलकर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचातीं।