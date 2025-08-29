सेल्फी लेते समय युवती का फिसला पैर, बचाने को जीजा ने लगाई छलांग, दोनों की मौत

पुलिस के अनुसार नीमकाथाना निवासी कृष्ण कुमार (28) पुत्र मुकेश कुमार अपने रिश्तेदारों के साथ छापोली स्थित कदमकुंड पर पिकनिक मनाने गए थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर क्षेत्र के गांव जवां निवासी सीनू कुमारी (21) पुत्री सुरेंद्र कुमार भी थी। वह एक चट्टान पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी। उसे डूबता देख उसके जीजा कृष्ण ने भी कुंड में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों गहरे पानी में डूब गए।