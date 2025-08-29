उदयपुर में स्कूल जाते समय शिक्षक बाइक समेत बहा, 22 घंटे बाद मिला शव

उदयपुर। झल्लारा थाना क्षेत्र के पायरा निवासी शिक्षक बाइक सहित गुरुवार को स्कूल जाने के दौरान बह गया था। गुरुवार को दिनभर चले रेस्क्यू के बाद शिक्षक का शव नहीं मिला था। देर रात तक ऑपरेशन चला। गुरुवार पूरी रात थानाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह वाघेला समेत जाप्ता तैनात रहा। शुक्रवार सुबह फिर से ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू शुरू किया गया।
पुल से करीब 200 मीटर दूरी पर एक अन्य एनिकट से आगे झाड़ियों के पास श्मशान घाट के पास शव दिखा। जिसे बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय सलूंबर ले जाया गया। जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया।
थानाधिकारी ने बताया कि पायरा निवासी चचेरे भाई रघुवीर सिंह चुंडावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि वीर बहादुर सिंह(37) अभय सिंह चुंडावत जो कि समोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक थे। घर से करीब 7:30 बजे स्कूल समय पर घर से निकले।
समोड़ा-झल्लारा मुख्य मार्ग पर समोड़ा से गुजर रही सोम नदी में बाइक सहित बह गया था। बाइक को पुलिस, ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम ने गुरुवार को बरामद कर लिया था। शिक्षक का पता नहीं चल पाया था, शुक्रवार को फिर से रेस्क्यू कर शव बरामद किया गया।