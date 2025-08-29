उदयपुर में स्कूल जाते समय शिक्षक बाइक समेत बहा, 22 घंटे बाद मिला शव

उदयपुर। झल्लारा थाना क्षेत्र के पायरा निवासी शिक्षक बाइक सहित गुरुवार को स्कूल जाने के दौरान बह गया था। गुरुवार को दिनभर चले रेस्क्यू के बाद शिक्षक का शव नहीं मिला था। देर रात तक ऑपरेशन चला। गुरुवार पूरी रात थानाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह वाघेला समेत जाप्ता तैनात रहा। शुक्रवार सुबह फिर से ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू शुरू किया गया।