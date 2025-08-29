सूकड़ी नदी हादसा: 40 घंटे बाद मिले सभी शव, 6 युवकों की दर्दनाक मौत; माहौल गमगीन

जालोर। सायला क्षेेत्र के आसाणा गांव में 2 सगे भाइयों समेत 6 दोस्तों के नदी में बहने के तीसरे दिन गुरूवार को शेष दोनों शवों को भी बचाव दल द्वारा कडी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार आसाणा गांव में 26 अगस्त मंगलवार शाम को 2 सगे भाईयों समेत 6 दोस्त नदी में बह गए थे। सूचना पर प्रशासन, पुलिस एवं बचाव दल द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।