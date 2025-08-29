Patrika LogoSwitch to English

जालोर

सूकड़ी नदी हादसा: 40 घंटे बाद मिले सभी शव, 6 युवकों की दर्दनाक मौत; माहौल गमगीन

Jalore Sukdi River Accident: 2 सगे भाइयों समेत 6 दोस्तों के नदी में बहने के तीसरे दिन दोनों शवों को भी बचाव दल द्वारा बाहर निकाला गया।

जालोर

Anil Prajapat

Aug 29, 2025

Jalore-Sukdi-River-Accident
मृतक मनोहर सिंह और श्रवण। फोटो: पत्रिका

जालोर। सायला क्षेेत्र के आसाणा गांव में 2 सगे भाइयों समेत 6 दोस्तों के नदी में बहने के तीसरे दिन गुरूवार को शेष दोनों शवों को भी बचाव दल द्वारा कडी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार आसाणा गांव में 26 अगस्त मंगलवार शाम को 2 सगे भाईयों समेत 6 दोस्त नदी में बह गए थे। सूचना पर प्रशासन, पुलिस एवं बचाव दल द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

घटना के तीसरे दिन गुरूवार सुबह बचाव दल द्वारा प्रातः 7ः25 बजे मनोहरसिंह पुत्र छैलसिंह उम्र 23 साल जाति राजपूत एवं प्रातः 9 बजे श्रवण पुत्र मोडजी उम्र 22 साल जाति देवासी के शवों को निकाला गया। जिनके शवों को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सायला पहुंचाया गया। जहां पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सुपुर्द किया गया।

इससे पूर्व बुधवार को उमाराम पुत्र छेलाराम मेघवाल, श्रवण पुत्र ताराराम मेघवाल, जगताराम पुत्र जेपाराम मेघवाल एवं जितेन्द्रसिंह पुत्र छैलसिंह राजपूत के शवों को निकाला गया था। जिनमें से उमाराम, श्रवण मेघवाल व जगताराम का पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम को अंतिम संस्कार किया गया था। जबकि जितेन्द्रसिंह, मनोहरसिंह व श्रवण देवासी का गुरूवार को गमगीन माहौल में गांव में अंतिम संस्कार किया गया।

ऐसे चला घटनाक्रम

प्रथम दिन 26 अगस्त मंगलवार
शाम 5 बजे - छः युवक नदी में बहे
शाम 5ः30 बजे - प्रशासन को सूचना मिली
शाम 7-7ः30 बजे - बचाव कार्य शुरू
रात्रि 1 बजे - बचाव कार्य रोका गया

दूसरा दिन 27 अगस्त बुधवार

प्रातः 6ः30 बजे - पुनः बचाव कार्य शुरू
प्रातः 9ः45 बजे - उमाराम का शव मिला
प्रातः 10ः55 बजे - श्रवण मेघवाल का शव मिला
प्रातः 10ः57 बजे - जितेन्द्रसिंह राजपूत का शव मिला
दोपहर 01ः05 बजे - जगताराम मेघवाल का शव मिला
रात्रि 01 बजे - बचाव कार्य रोका गया

तीसरा दिन 28 अगस्त गुरूवार

प्रातः 6 बजे - पुनः बचाव कार्य शुरू
प्रातः 7ः25 बजे - मनोहरसिंह का शव मिला
प्रातः 9 बजे - श्रवण देवासी का शव मिला

Published on:

29 Aug 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / सूकड़ी नदी हादसा: 40 घंटे बाद मिले सभी शव, 6 युवकों की दर्दनाक मौत; माहौल गमगीन

