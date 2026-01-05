5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जालोर

Jalore: महिलाओं-लड़कियों पर स्मार्टफोन पाबंदी का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा, जालोर कलक्टर को नोटिस

जालोर जिले के गजीपुरा गांव में महिलाओं पर स्मार्टफोन उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने मामले में जिला प्रशासन से 14 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Jan 05, 2026

smartphone ban, smartphone ban in Jalore, smartphone ban in Rajasthan, smartphone ban for women, smartphone ban for girls, Jalore news, Rajasthan news, स्मार्टफोन बैन, स्मार्टफोन बैन इन जालोर, स्मार्टफोन बैन इन राजस्थान, स्मार्टफोन बैन फॉर महिलाएं, स्मार्टफोन बैन फॉर लड़कियां, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर

जालोर। जसवंतपुरा क्षेत्र के गजीपुरा गांव में सामाजिक पंचायत द्वारा महिलाओं और बेटियों पर स्मार्टफोन उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में जिला कलक्टर जालोर को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण की जांच कर 14 दिन के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

नोटिस में आयोग ने कहा है कि महिलाओं पर इस तरह का प्रतिबंध सीधे तौर पर लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पंचायत या सामाजिक समूह को महिलाओं के संचार साधनों या तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कदम न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन करता है, बल्कि उनकी शिक्षा और आवाजाही की आजादी को भी प्रभावित कर सकता है।

इस तरह सुर्खियों में आया मामला

विवाद की शुरुआत 21 दिसंबर 2025 को हुई, जब जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र के गजीपुरा गांव में चौधरी समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज की 14 पट्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 15 गांवों की बहू-बेटियां स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी।

पंचायत ने निर्देश दिए कि महिलाएं केवल कीपैड वाले मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करेंगी। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों या पड़ोसियों के घर जाते समय स्मार्टफोन ले जाने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी।

इस निर्णय के पीछे तर्क दिया गया कि स्मार्टफोन के अधिक उपयोग से बच्चों की आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। हालांकि यह नियम केवल महिलाओं के लिए लागू किया गया, जिससे विवाद गहरा गया और इसे भेदभावपूर्ण माना गया।

पंचायत ने दो दिन बाद लिया यू-टर्न

मामला सामने आने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद समाज के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि यह फैसला बच्चों की भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया था। हालांकि विरोध को देखते हुए दो दिन बाद ही यह निर्णय वापस ले लिया गया। समाज की ओर से कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी की स्वतंत्रता का हनन करना नहीं था।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से गजीपुरा मामले में नोटिस जारी किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच पहले ही करवाई जा चुकी है। सामाजिक पंचायत ने 21 दिसंबर की घटना के दो दिन बाद ही अपना फैसला वापस ले लिया था। एसडीएम जसवंतपुरा द्वारा पूर्व में जांच की जा चुकी है।
- प्रदीप के. गवांडे, जिला कलक्टर, जालोर

ये भी पढ़ें

Vikram Bhatt: फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार
उदयपुर
Film maker Vikram Bhatt, Film maker Vikram Bhatt news, Film maker Vikram Bhatt latest news, Film maker Vikram Bhatt update news, Film maker Vikram Bhatt today news, Film maker Vikram Bhatt bail rejected, Udaipur news, Rajasthan news, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट लेटेस्ट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट अपडेट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट टुडे न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट जमानत नामंजूर, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 06:30 pm

Published on:

05 Jan 2026 06:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore: महिलाओं-लड़कियों पर स्मार्टफोन पाबंदी का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा, जालोर कलक्टर को नोटिस

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईवे पर शराबी ड्राईवर ने छोड़ा स्टेरिंग, खाने लगा पान मसाला, मची अफरा तफरी, बस पेड़ से टकराकर पलटी, कटा महिला का सिर, 3 की मौत

जालोर

Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत, महिला का सिर धड़ से अलग; मंजर देख कांप उठी रूह

bus-road-accident-in-ahore-1
जालोर

आजादी के बाद भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित है राजस्थान का ये गांव, बात करने के लिए सीढ़ी या पेड़ पर चढ़ना मजबूरी

weak mobile signal
जालोर

Rajasthan Crime: बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी हत्या प्रकरण का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

jalore crime
जालोर

Jalore News: खेतों में उपजा हरा सोना, सहजन की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर; कम पानी में मिल रही अच्छी उपज

सहजन की खेती
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.