दौसा

राजस्थान में 80 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के तबादले, लालसोट तहसीलदार को भेजा सीकर, यहां देखें लिस्ट

Tehsildars-Naib Tehsildars Transfer List: राजस्व मंडल अजमेर ने 38 तहसीलदार और 42 नायब तहसीलदारों की तबादला लिस्ट जारी की है।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 29, 2025

Tehsildars-Transfer-List
सीएम भजनलाल शर्मा व तबादला आदेश। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्व मंडल अजमेर ने 38 तहसीलदार और 42 नायब तहसीलदारों की तबादला लिस्ट जारी की है। इसमें गत दिनों वकीलों से विवाद के बाद चर्चा में आए लालसोट तहसीलदार अमितेश कुमार मीणा को निर्वाचन शाखा सीकर जिले में लगाया है।

गौरतलब है कि 19 अगस्त को तहसील कार्यालय में हंगामा व मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद तहसीलदार ने थाने के सामने धरना दिया तथा उनके सोशल मीडिया पर बयान भी विवाद का कारण बने। इस विवाद के बाद वकीलों ओर राजस्वकर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किए थे।

25 अगस्त को हुए समझौते के बाद लालसोट तहसीलदार को जिला कलक्टर ने छुट्टी पर भेज दिया था और राहुवास तहसीलदार को चार्ज सौंपा था। अब राजस्व मंडल ने लालसोट तहसीलदार का तबादला कर दिया है तथा बारां जिले के अटरू से सत्यनारायण शर्मा को तहसीलदार लालसोट लगाया है।

इनके अलावा जैसलमेर के सम से गजानंद मीणा को तहसीलदार दौसा, अजमेर राजस्व मंडल से रवि प्रकाश गुप्ता को तहसीलदार रामगढ़ पचवारा लगाया गया है। वहीं रामगढ़ पचवारा एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार कुलदीप सिंह को जयपुर, जयपुर के मनोहरपुर से दिलीप सिंह को राहुवास, सीकर जिले के श्रीमाधोपुर से नायब तहसीलदार संग्राम सिंह गुर्जर को मंडावर तथा बाड़मेर जिले के एसीईएम फास्ट ट्रैक वीरेंद्र कुमार को बालाहेड़ी नायब तहसीलदार लगाया है।

38 तहसीलदारों के तबादले, यहां देखें लिस्ट


42 नायब तहसीलदारों के तबादले, यहां देखें लिस्ट

आईपीएस हेमंत कलाल होंगे एएसपी

राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दौसा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रिक्त पद पर 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी हेमंत कलाल को लगाया है। कलाल को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर (पूर्व) के पद से दौसा भेजा गया है। इससे पहले वे जोधपुर ईस्ट में सहायक उपायुक्त रह चुके हैं। एसपी सागर राणा के बाद एक और युवा आईपीएस को दौसा में लगाने से कानून व्यवस्था को अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 01:55 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में 80 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के तबादले, लालसोट तहसीलदार को भेजा सीकर, यहां देखें लिस्ट

