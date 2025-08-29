राजस्थान में 80 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के तबादले, लालसोट तहसीलदार को भेजा सीकर, यहां देखें लिस्ट

राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दौसा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रिक्त पद पर 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी हेमंत कलाल को लगाया है। कलाल को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर (पूर्व) के पद से दौसा भेजा गया है। इससे पहले वे जोधपुर ईस्ट में सहायक उपायुक्त रह चुके हैं। एसपी सागर राणा के बाद एक और युवा आईपीएस को दौसा में लगाने से कानून व्यवस्था को अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।