Kirodilal vs Hanuman: नरेश मीणा, रोज 15 टैबलेट, फ्रस्ट्रेट… किरोड़ी लाल के लिए अब क्या बोले बेनीवाल?

बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान सत्ता के संरक्षण में पेपर लीक का खेल हुआ। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले इस मामले में कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने पर्दे के पीछे बैठे गुनहगारों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी ने साबित कर दिया कि वह कांग्रेस के नक्शेकदम पर चल रही है और राजस्थान के युवाओं के भविष्य की उन्हें कोई परवाह नहीं है।