राजस्थान विधानसभा सत्र: सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नदारद, जूली-डोटासरा समेत अन्य दलों ने भी बनाई दूरी

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बैठक की तारीख जूली से पूछ कर ही तय की गई थी। अचानक उन्होंने सूचना दी कि वे और उनके सचेतक नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। डोटासरा वर्सेज जूली की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। इधर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जूली डोटासरा के दबाव में अनुपस्थित रहे। कांग्रेस के नेता विधानसभा से दूर भागना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता विकास से घबरा गए हैं।