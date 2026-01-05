हाईवे पर शराबी ड्राईवर ने छोड़ा स्टेरिंग, खाने लगा पान मसाला, मची अफरा तफरी, बस पेड़ से टकराकर पलटी, कटा महिला का सिर, 3 की मौत

मृतकों में सांचौर के लियादरा गांव निवासी 75 वर्षीय फगलूराम बिश्नोई और उनकी 65 वर्षीय पत्नी हाऊ देवी शामिल हैं। यह बुजुर्ग दंपती अजमेर में रह रहे अपने बेटे के परिवार से मिलने के लिए घर से निकला था। हादसे में हाऊ देवी का सिर धड़ से कटकर अलग हो गया, जबकि फगलूराम का पैर कट गया। दोनों के शव बस के मलबे में बुरी तरह दब गए थे। तीसरे मृतक की पहचान भरतपुर निवासी अमृतलाल के रूप में हुई है, जिन्होंने जालोर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।