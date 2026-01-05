हाईवे पर शराबी ड्राईवर ने छोड़ा स्टेरिंग, खाने लगा पान मसाला, मची अफरा तफरी, बस पेड़ से टकराकर पलटी, कटा महिला का सिर, 3 की मौत

हाईवे पर दौड़ती स्लीपर बस में स्टेरिंग छोड़कर ड्राइवर का पान मसाला मिलाना यात्रियों को भारी पड़ गया। 100 की स्पीड में बस अनबैलेंस हो गई और पेड़ से जाकर टकराकर पलट गई। इस दौरान बस में सवार महिला का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि उनके पति का पैर कट गया। इस हादसे में 12 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग दंपती सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
जालोर जिले के आहोर में देर रात यह हादसा हुआ। यह बस सांचौर से रवाना होकर जालोर, आहोर और जयपुर होते हुए करौली जा रही थी। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर नशे में था और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे से ठीक पहले ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ दिया और दोनों हाथों से पान मसाला (खैनी) रगड़ने लगा। इसी लापरवाही के दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक नीम के पेड़ से जा टकराई और पलट गई।
मृतकों में सांचौर के लियादरा गांव निवासी 75 वर्षीय फगलूराम बिश्नोई और उनकी 65 वर्षीय पत्नी हाऊ देवी शामिल हैं। यह बुजुर्ग दंपती अजमेर में रह रहे अपने बेटे के परिवार से मिलने के लिए घर से निकला था। हादसे में हाऊ देवी का सिर धड़ से कटकर अलग हो गया, जबकि फगलूराम का पैर कट गया। दोनों के शव बस के मलबे में बुरी तरह दब गए थे। तीसरे मृतक की पहचान भरतपुर निवासी अमृतलाल के रूप में हुई है, जिन्होंने जालोर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। अधिकतर यात्री उस समय गहरी नींद में थे। सूचना मिलते ही आहोर एसएचओ करण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बस को सीधा करने के लिए तीन क्रेनों की मदद लेनी पड़ी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस के शीशे तोड़कर फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए आहोर और जालोर के सरकारी अस्पतालों में पहुँचाया।
घायलों में सांचौर निवासी प्रवीण कुमार पुत्र सांवलाराम, मन बिश्नोई पुत्री मालाराम, भावना पुत्र चिमनाराम, बांसवाड़ा निवासी पूजा पुत्र रामचंद्र, दौसा निवासी हरीश पुत्र हरिगिलास गुर्जर, कुलदीप पुत्र लाखन बंजारा, सांचौर निवासी संदीप पुत्र कैलाश महेश्वरी, अलवर निवासी पवन पुत्र जगदीश प्रसाद, मेडाबागोड़ा निवासी हर्षन पुरी पुत्र इंद्र पुरी गोस्वामी और सांचौर निवासी दिलीप पुत्र बाबूलाल बिश्नोई शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर की नशे की हालत और लापरवाही को लेकर तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
जालोर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग