आईएमएफ ने बढ़ाया भरोसा; बंगाल बना पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन

वैश्विक व्यापार युद्ध और अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूती साबित कर दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत न केवल दुनिया की सबसे तेज प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, बल्कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा और 3.56 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। यात्री वाहनों की बिक्री में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कारण डानकुनी और खड़गपुर औद्योगिक क्षेत्रों में ऑटो-कंपोनेंट इकाइयों में 12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। राज्य अब ई-रिक्शा और वाणिज्यिक वाहनों के लिए पूर्वी भारत का प्रमुख हब बन गया है। वहीं दिसंबर 2025 तक, भारतीय आभूषणों का निर्यात अमेरिका के बजाय संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी देशों की ओर 15% अधिक बढ़ा है। बंगाल से हस्तनिर्मित आभूषणों का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 97,156 करोड़ के कुल राज्य निर्यात में एक बड़ा हिस्सा साझा कर रहा है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कपड़ा मंत्रालय के लिए 5,272 करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष से 19 प्रतिशत अधिक है। रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में दिसंबर 2025 में 2.89 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बंगाल के कपड़ा और होजरी क्षेत्र में पिछले एक साल में 5 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।