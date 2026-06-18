वैशाख शुक्ल अष्टमी पर रखा जाएगा ‘Vrishabh Vrat 2026’, दान-पुण्य के लिए विशेष संयोग

Vrishabh Vrat Date 2026: वृषभ व्रत 2026 इस वर्ष 22 जून को मनाया जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती (Shiva Parvati Puja) की आराधना को समर्पित इस व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना, व्रत और दान-पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। शिव भक्तों के लिए यह दिन आध्यात्मिक साधना और पुण्य कर्मों का अवसर माना जाता है। आइए जानते हैं वृषभ व्रत (Vrishabh Vrat 2026) की तिथि, धार्मिक महत्व, पूजा-विधि और इससे जुड़ी प्रमुख मान्यताओं के बारे में।