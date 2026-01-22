Rahu Ketu Ke Upay: खराब राहु केतु के क्या होते हैं लक्षण,जानिए किन उपायों से कर सकते हैं ठीक



राहु सिंह और केतु 2026 में कुंभ राशि में विराजमान हैं। इन दोनों की स्थिति इन राशियों में बहुत अच्छी है। साल के मध्य में ये दोनों ग्रह अपनी राशि बदलकर मकर और कर्क में जाएंगे। इन दोनों के इन राशियों में गोचर का भी अच्छा असर होगा। मेष राशि के जातक को राहु से बहुत ही लाभ मिलेगा और वृषभ राशि वालों को भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। इस साल वृषभ राशि वाले कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक को धन का लाभ होगा। कर्क वालों को राहु और केतु से परेशानी हो सकती है। वाद- विवाद में फस सकते हैं। सिंह राशि वालों को कारोबार में लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातक को शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तुला राशि वालों को उच्च शिक्षा मिल सकती है। वृश्चिक राशि मां दुख दे सकता है, सुख शांति में कमी आएगी। धनु राशि के जातक को राहु और केतु से नुकसान फायदा दोनों होगा। मकर राशि वालों को ये ग्रह धन का लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि के जातक इस साल जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। मीन राशि के जातक का कर्ज खत्म होगा और शत्रुओं का नाश होगा।