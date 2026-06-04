असम में होगा कैबिनेट विस्तार, 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, देखें लिस्ट

हिमंता बिस्वा सरमा(फोटो-IANS)
Assam Cabinet Expansion: असम की राजनीति में 5 जून का दिन काफी अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। इस विस्तार के तहत 12 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:45 बजे आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी शेयर की है। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी और अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है।
|क्रमांक
|नाम
|1
|श्री अश्विनी राय सरकार
|2
|श्री अशोक सिंघल
|3
|श्री बिमल बोरा
|4
|श्री बिस्वजीत दैमरी
|5
|श्री जयंत मल्लबरुआ
|6
|श्री कौशिक राय
|7
|श्री केशब महंत
|8
|श्री कृष्णेंदु पाल
|9
|श्रीमती नीलिमा देवी
|10
|श्री पिजूष हजारिका
|11
|डॉ. रणोज पेगू
|12
|श्री सुशांत बरगोहाई
इस बार की मंत्री लिस्ट पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी ने अनुभव और युवाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। पार्टी ने जहां कुछ नए चेहरों को मौका दिया है, वहीं कई अनुभवी नेताओं पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे।
गोलकगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए अश्विनी राय सरकार के लिए यह खास मौका है। वह पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ाया है। बीजेपी के भीतर उन्हें एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कैबिनेट में उनकी एंट्री को संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं ढेकियाजुली से विधायक अशोक सिंघल को एक बार फिर मंत्री परिषद में जगह मिली है। पिछले कई वर्षों से वह राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतने वाले बिमल बोरा भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं।
मंत्रिमंडल के गठन में सिर्फ राजनीतिक अनुभव ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया है। राज्य के विभिन्न इलाकों और समुदायों को शामिल कर सरकार ने व्यापक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी एनडीए सरकार के लिए यह पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार है।
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