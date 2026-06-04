असम में होगा कैबिनेट विस्तार, 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, देखें लिस्ट



गोलकगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए अश्विनी राय सरकार के लिए यह खास मौका है। वह पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ाया है। बीजेपी के भीतर उन्हें एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कैबिनेट में उनकी एंट्री को संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं ढेकियाजुली से विधायक अशोक सिंघल को एक बार फिर मंत्री परिषद में जगह मिली है। पिछले कई वर्षों से वह राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतने वाले बिमल बोरा भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं।