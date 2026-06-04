राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 18 जून को होनी है वोटिंग



राजस्थान से उम्मीदवार बनाए गए डॉ. सतीश पूनिया लंबे समय से भाजपा संगठन का अहम चेहरा रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी और धीरे-धीरे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हुए आगे बढ़े। वे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता की भूमिका भी निभा चुके हैं।

वर्तमान समय में पूनिया हरियाणा में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। जाट समुदाय से आने वाले पूनिया को भाजपा का ऐसा नेता माना जाता है जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने की क्षमता रखता है।