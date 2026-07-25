जंतर-मंतर प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट: 2000 लोगों की पहचान, अब कैमरों की नजर में आए संदिग्ध; 15 FIR दर्ज

दरअसल, 20 जुलाई को छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद की ओर ‘संसद चलो’ मार्च निकालने की कोशिश की थी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और बैरिकेड लगाए गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक, स्थिति संभालने के दौरान दोनों तरफ के लोग घायल हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना में करीब 130 पुलिसकर्मी और 65 छात्र घायल हुए हैं।