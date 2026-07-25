CJP Protest: वीकेंड प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कड़े, जंजीरों से बांध कर अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए

दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई (फोटो- एएनआई)
Delhi Protest: राजधानी दिल्ली में वीकेंड के दौरान बड़े प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन बैरिकेड्स को जंजीरों से बांधकर मजबूत किया गया है ताकि उन्हें आसानी से हटाया या तोड़ा न जा सके।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली जिले के कई संवेदनशील स्थानों पर लोहे के कई स्तर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। खास तौर पर जंतर मंतर और उन रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके साथ ही नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तर दिल्ली में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है और वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था भी मजबूत कर दी है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शन स्थल के आसपास लगे फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से पिछले कुछ दिनों में 2,500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही ऐसे लोग सिस्टम में दिखाई देते हैं, मौके पर मौजूद पुलिस टीम को सूचना भेजी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान की जांच की जा सके। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में एंटी सबोटाज जांच, अतिरिक्त पेट्रोलिंग और सुरक्षा जांच भी लगातार जारी है।
दिल्ली पुलिस के इस दावे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी पार्टी भी उन पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करेगी जिन पर प्रदर्शनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई प्रदर्शनकारियों और स्वयंसेवकों के साथ मारपीट की गई। रांका ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी जानकारी आम लोगों की मदद से जुटाकर सार्वजनिक करेगी और फिर इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगेगी।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी सुरक्षा इंतजामों का मकसद प्रदर्शन को रोकना नहीं, बल्कि उसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। अधिकारियों ने सभी जिला पुलिस इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे लोगों पर भी नजर रखने को कहा गया है जो प्रदर्शन का फायदा उठाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस का मानना है कि सप्ताहांत में प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
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