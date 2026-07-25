CJP Protest: वीकेंड प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कड़े, जंजीरों से बांध कर अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था भी मजबूत कर दी है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शन स्थल के आसपास लगे फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से पिछले कुछ दिनों में 2,500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही ऐसे लोग सिस्टम में दिखाई देते हैं, मौके पर मौजूद पुलिस टीम को सूचना भेजी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान की जांच की जा सके। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में एंटी सबोटाज जांच, अतिरिक्त पेट्रोलिंग और सुरक्षा जांच भी लगातार जारी है।