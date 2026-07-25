NSCN-IM में फूट: नए ईस्टर्न फ्लैंक गुट ने बनाई अंतरिम सरकार, केंद्र सरकार से समझौते पर उठाए सवाल

NSCN-IM में बड़ी फूट सामने आई है। संगठन से अलग हुए ईस्टर्न फ्लैंक गुट ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है और केंद्र सरकार के साथ हुए समझौतों पर सवाल उठाए हैं। नए गुट ने दावा किया है कि 1997 के संघर्षविराम समझौते की भावना समाप्त हो चुकी है। इकातो चिशी स्वू को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया है। इस घटनाक्रम को नागा आंदोलन और NSCN-IM के नेतृत्व के लिए बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।

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