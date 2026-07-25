राहुल गांधी से मुलाकात के बाद छात्रों का बड़ा ऐलान, बोले- पेपर लीक पर जवाब चाहिए, मांगों से पीछे नहीं हटेंगे

राहुल गांधी से स्टूडेंट्स ने मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग की। फोटो सोर्स-PTI
Rahul Gandhi AISA Meeting: छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों की परेशानियों को लेकर बातचीत हुई।
मुलाकात के बाद नेहा बोरा ने कहा कि राहुल गांधी के साथ हुई चर्चा खास रही। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर बातचीत की जरूरत है, लेकिन छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अभी पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के सामने शिक्षा, परीक्षा और भविष्य को लेकर कई चुनौतियां हैं। छात्र संगठन ने बैठक के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
नेहा बोरा ने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को फिर दोहराया। उनका कहना था कि केवल विभाग बदलने या नया कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही तय करना जरूरी है। छात्र संगठन का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य पर असर न पड़े।
बैठक के दौरान बिहार बंद से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि बंद से पहले कई छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। संगठन ने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर भी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की।
AISA अध्यक्ष ने कहा कि 20 जुलाई के घटनाक्रम में जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की भूमिका की भी जांच की मांग की। राहुल गांधी और छात्र संगठन के बीच हुई इस मुलाकात को छात्रों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष और छात्र संगठनों के बीच बढ़ते संवाद के रूप में देखा जा रहा है।
वहीं, छात्र संगठन ने साफ किया है कि वह अपनी मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाता रहेगा। दूसरी ओर, इस मुलाकात और छात्र संगठन की मांगों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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