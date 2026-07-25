राहुल गांधी से मुलाकात के बाद छात्रों का बड़ा ऐलान, बोले- पेपर लीक पर जवाब चाहिए, मांगों से पीछे नहीं हटेंगे

मुलाकात के बाद नेहा बोरा ने कहा कि राहुल गांधी के साथ हुई चर्चा खास रही। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर बातचीत की जरूरत है, लेकिन छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अभी पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के सामने शिक्षा, परीक्षा और भविष्य को लेकर कई चुनौतियां हैं। छात्र संगठन ने बैठक के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।