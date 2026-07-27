Bihar News: AK-47 ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किलें! VIDEO वायरल, SIT अधिकारी सस्पेंड; DM के बयान से खड़े हुए नए सवाल

बिहार के सीवान में शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47 असॉल्ट राइफल से हवा में फायरिंग करते एक पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि फायरिंग मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) में तैनात एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई सीवान के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पूरन कुमार झा के उस बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने बताया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल आठ से दस राउंड फायरिंग हुई थी।