Jharkhand News: 35 किमी सफर और बच्चे की मौत के बाद पलामू टीचर केस में कार्रवाई, एक कर्मचारी सस्पेंड- दूसरे का ट्रांसफर; छुट्टी विवाद की जांच जारी

गर्भवती शिक्षिका के बच्चे की मौत और छुट्टी विवाद के बाद पलामू शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने मामले की जांच के बीच एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है, जबकि एक अन्य कर्मचारी का तबादला कर दिया गया है।

शिक्षिका के पति ने छुट्टी मंजूर करने के बदले 50 हजार रुपए मांगने का आरोप लगाया था। हालांकि, जिला शिक्षा विभाग ने रिश्वत मांगने के आरोपों को गलत बताया है। अधिकारियों का कहना है कि छुट्टी मिलने में देरी फाइल प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने की वजह से हुई। फिलहाल रिश्वत और लापरवाही के आरोपों की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।