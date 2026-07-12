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झारखंड में मौसम का अलर्ट! बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट

jharkhand weather मौसम विभाग ने सोमवार को झारखंड के कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं, रांची और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है।
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रांची

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Rajesh Kumar Ojha

Jul 12, 2026

WEATHER UPDATE

मौसम अपडेट। मौसम विभाग की चेतावनी। (सोर्स: आईएएनएस)

Jharkhand Weatherमौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए रांची समेत राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम का यू-टर्न

वहीं, रांची और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में अब तक केवल 1 मिमी वर्षा हुई है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वहीं, पाकुड़ राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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Updated on:

12 Jul 2026 11:31 pm

Published on:

12 Jul 2026 11:28 pm

Hindi News / Jharkhand / Ranchi / झारखंड में मौसम का अलर्ट! बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट

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