झारखंड में मौसम का अलर्ट! बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट

वहीं, रांची और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में अब तक केवल 1 मिमी वर्षा हुई है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वहीं, पाकुड़ राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।