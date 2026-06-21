क्या झारखंड के चलते भाजपा-जदयू में बढ़ेगी खटास? हेमंत सोरेन को JDU का खुला समर्थन, BJP सांसद ने सवाल से किया किनारा

दरअसल, झारखंड में बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में सरयू राय ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 4 और भाकपा-माले के 2 विधायक पहले से सरकार के साथ हैं। अगर कांग्रेस के 16 विधायक समर्थन वापस भी ले लें तब भी JMM, RJD और माले को मिलाकर 40 विधायक सरकार के पक्ष में रहेंगे। जदयू भी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने भी समर्थन का भरोसा दिया है। ऐसे में सरकार के पक्ष में विधायकों की संख्या 42 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के आंकड़े 41 से ज्यादा है।