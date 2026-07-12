‘ICU में है शिक्षा व्यवस्था, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान’, पेपर लीक पर भड़के कन्हैया कुमार ने केंद्र के सामने रखीं 3 मांगें

कन्हैया कुमार (IANS PHOTO)
Kanhaiya Kumar congress: कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रांची में आयोजित एक मैराथन के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ICU में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से छात्रों और अभिभावकों के साथ संवाद कर जिस मुहिम की नींव रखी थी, वह अब एक देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुकी है।
कन्हैया कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI देश के 28 बड़े शहरों में छात्रों की शिकायतें सुन रही है और सीधे संसद तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस दौरान कन्हैया कुमार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, कथित पेपर लीक मामलों की जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए देशभर में एक समान अकादमिक कैलेंडर लागू करने की मांग की।
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