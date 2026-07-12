‘ICU में है शिक्षा व्यवस्था, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान’, पेपर लीक पर भड़के कन्हैया कुमार ने केंद्र के सामने रखीं 3 मांगें

Kanhaiya Kumar congress: कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रांची में आयोजित एक मैराथन के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ICU में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से छात्रों और अभिभावकों के साथ संवाद कर जिस मुहिम की नींव रखी थी, वह अब एक देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुकी है।