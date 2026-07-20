झारखंड में हादसा: भगवान जगन्नाथ का रथ बिजली तार से टकराया, दो छात्रों की मौत

Khunti Jagannath Rath Yatra Accident:झारखंड के खूंटी जिले में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान खुशियों का माहौल कुछ ही पल में मातम में बदल गया। तोरपा प्रखंड में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से रथ में करंट दौड़ गया। हादसे में 12वीं कक्षा के दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है।