Ranchi JPSC-JSSC Protest: सोनम वांगचुक के कहने पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने तोड़ा अनशन

Devendra Nath Mahato News: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले चार दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे थे। बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र नाथ महतो से बात की। दोनों के बीच छात्रों की मांगों और आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ती सेहत पर भी चिंता जताई। उन्होंने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। सोनम वांगचुक की इस अपील के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ दिया है।