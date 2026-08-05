तमिलनाडु विधानसभा में आमने-सामने विजय और उदयनिधि स्टालिन, गिरफ्तारी के अगले दिन CM पर साधा निशाना

बता दें कि सदन में सीएम विजय ने उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट से पहले राज्य के कई अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा किया गया। उन्होंने कहा कि कल गिरफ्तारी का ड्रामा कई महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था।