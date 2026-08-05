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राम मंदिर मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस, CPI और सपा पर बरसे किरेन रिजिजू, बोले- ‘देश और भगवान राम से मांगें माफी’

Kiren Rijiju on Ram Mandir donation issue: Kiren Rijiju on Ram Mandir donation issue: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कांग्रेस, CPI और समाजवादी पार्टी पर भगवान राम और राम मंदिर को लेकर विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष से देश और भगवान राम से माफी मांगने की मांग की। रिजिजू ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के समय भी इन दलों ने विरोध किया था। यह बयान संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले को लेकर जारी हंगामे के बीच आया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Aug 05, 2026

Kiren Rijiju on Ram Mandir issue.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Photo- ANI)

Kiren Rijiju Ram Mandir Remark: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) और समाजवादी पार्टी (SP) पर भगवान राम के प्रति विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। लोकसभा में बोलते हुए रिजिजू ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर निर्माण के विरोध में काली पट्टी बांधी थी।

रिजिजू ने कहा, 'कांग्रेस, CPI और सपा भगवान राम विरोधी हैं। उन्होंने हमेशा भगवान राम के खिलाफ रुख अपनाया है। उन्होंने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व का विरोध किया। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब उन्होंने इसके विरोध में काली पट्टी बांधी थी। लेकिन संसद परिसर के अंदर उन्होंने जो नाटक किया, उससे हमें गहरा दुख पहुंचा है।' केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों से देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और CPI को देश से और भगवान राम के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए।

रिजिजू की यह टिप्पणी उस समय आई है, जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।

लोकसभा में परिसीमन विधेयक पर हुई बैठक

इससे पहले बुधवार को संसद परिसर में सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच परिसीमन विधेयक को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के दौरान परिसीमन विधेयक पर विपक्षी दलों का रुख जानने की कोशिश की। राहुल गांधी के कक्ष में हुई यह बैठक करीब 50 मिनट तक चली।

इससे पहले दिन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा स्थित प्रेरणा स्थल से मार्च करते हुए संसद के मकर द्वार तक पहुंचे।

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Updated on:

05 Aug 2026 03:19 pm

Published on:

05 Aug 2026 03:18 pm

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