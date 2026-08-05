राम मंदिर मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस, CPI और सपा पर बरसे किरेन रिजिजू, बोले- ‘देश और भगवान राम से मांगें माफी’

रिजिजू ने कहा, 'कांग्रेस, CPI और सपा भगवान राम विरोधी हैं। उन्होंने हमेशा भगवान राम के खिलाफ रुख अपनाया है। उन्होंने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व का विरोध किया। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब उन्होंने इसके विरोध में काली पट्टी बांधी थी। लेकिन संसद परिसर के अंदर उन्होंने जो नाटक किया, उससे हमें गहरा दुख पहुंचा है।' केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों से देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और CPI को देश से और भगवान राम के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए।