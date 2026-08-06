स्तन कैंसर के इलाज के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढा नया तरीका, रोशनी से नियंत्रित नैनोबॉट किया विकसित

टीम ने नैनोबॉट को एक फोटोसेंसिटाइज़र के साथ फंक्शनलाइज़ किया, जिससे NIR रेडिएशन पड़ने पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ (ROS) पैदा हो सकें। NIR रेडिएशन पड़ने पर नैनोबॉट ने लाइट-गाइडेड डायरेक्शनल मूवमेंट (फोटोटैक्सिस) भी दिखाया, जिससे खास जगह पर इलाज करना आसान हो गया। इसके अलावा फोलिक एसिड के साथ सरफेस फंक्शनलाइज़ेशन ने फोलेट रिसेप्टर्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाली स्तन कैंसर कोशिकाओं की चुनिंदा पहचान और उन्हें टारगेट करना संभव बनाया, जिससे ट्यूमर-स्पेसिफिक फोटोथेराप्यूटिक क्षमता बढ़ गई। जब पॉलीडोपामाइन को 980 nm NIR लेज़र के संपर्क में लाया जाता है, तो यह स्थानीय स्तर पर गर्मी पैदा करता है, जिससे तापमान में अंतर बनता है। तापमान का यह अंतर गर्मी से प्रेरित गति पैदा करता है, जिससे नैनोबॉट फोटोटैक्सिस के ज़रिए सक्रिय रूप से लेज़र स्रोत की ओर बढ़ते हैं। साथ ही फोटोथर्मल हीटिंग और फोटोडायनामिक ROS उत्पादन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इन मिले-जुले प्रभावों से अलग-अलग उपचार विधियों की तुलना में ट्यूमर को रोकने में बेहतर परिणाम मिलते हैं।